Суд назначил 12 лет тюрьмы экс-нардепу-"регионалу" 

Фото: facebook/Дмитро Святаш

Суд признал виновным и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и мошенничество на 2,2 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Суд также назначил конфискацию имущества экс-нардепа.

В сообщении не указано имя экс-нардепа, но речь идет о Святаше.

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По информации прокуратуры, бывший депутат в течение 2022 года размещал на своей странице в соцсети "Фейсбук" сообщения с нарративами об отсутствии вооруженной агрессии против Украины, законности оккупации территории, а также призывы к жителям временно оккупированных территории сотрудничать с врагом.

"В течение 2008-2014 годов бывший нардеп, будучи бенефициаром группы предприятий, организовал невозврат более $50 млн ранее полученного кредита", - отмечают в Офисе Генпрокурора.

В сообщении уточняется, что в качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств фигурант передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права.

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"После наступления срока возврата средств использовал заведомо поддельные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под обременений", - информируют в Офисе генпрокурора.

В результате таких действий компании, которая выкупила долги банка, был нанесен ущерб на сумму 2,2 млрд грн.

Экономическая правда