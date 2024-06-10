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"Запорожьеоблэнерго" вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов

Понедельник, 10 июня 2024, 11:13 - Виктор Волокита

Публичное акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" перечислило в государственный бюджет недополученные в 2022 году дивиденды на сумму 29,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.  

В сообщении говорится, что после завершенной ревизии в августе 2023 года оказалось, что компания не выплатила государству ожидаемые дивиденды за 2022 год, что стало причиной значительного недополучения доходов в государственный бюджет.

В дальнейшем компания решила возместить убыток.

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"В апреле текущего года акционеры приняли решение корректировать размер выплат годовых дивидендов, чтобы обеспечить поступление средств в государственный бюджет", - говорится в сообщении. 

В Госаудитслужбе напомнили, ПАО "Запорожьеоблэнерго" имеет долю государственной собственности 60,25 %.

Напомним:

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 "Одесская киностудия" из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование.

Экономическая правда

Запорожье облэнерго аудит
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