"Запорожьеоблэнерго" вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов

Публичное акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" перечислило в государственный бюджет недополученные в 2022 году дивиденды на сумму 29,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

В сообщении говорится, что после завершенной ревизии в августе 2023 года оказалось, что компания не выплатила государству ожидаемые дивиденды за 2022 год, что стало причиной значительного недополучения доходов в государственный бюджет.

В дальнейшем компания решила возместить убыток.

Реклама:

"В апреле текущего года акционеры приняли решение корректировать размер выплат годовых дивидендов, чтобы обеспечить поступление средств в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

В Госаудитслужбе напомнили, ПАО "Запорожьеоблэнерго" имеет долю государственной собственности 60,25 %.

Напомним:

Реклама:

"Одесская киностудия" из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование.

Экономическая правда