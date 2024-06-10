Где украинцы чаще всего покупают новые авто: топ-5 регионов
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".
Эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей.
За месяц киевляне приобрели 1948 новых авто, что на 10% больше, чем в прошлом году. Жители Днепропетровщины купили 496 ед. (плюс 11%).
В Киевской области было зарегистрировано 424 ед. (плюс 6%), а в Одесской области – 283 ед. (плюс 0,4%).
Во Львовской области украинцы приобрели 278 новых авто, что на 5% больше, чем в прошлом году.
Бестселлером мая на этих рынках был кроссовер TOYOTA RAV-4.
Напомним:
В мае украинский автопарк пополнили 4 113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что относительно мая прошлого года больше на 68%.