Где украинцы чаще всего покупают новые авто: топ-5 регионов

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

Эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей.

За месяц киевляне приобрели 1948 новых авто, что на 10% больше, чем в прошлом году. Жители Днепропетровщины купили 496 ед. (плюс 11%).

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В Киевской области было зарегистрировано 424 ед. (плюс 6%), а в Одесской области – 283 ед. (плюс 0,4%).

Во Львовской области украинцы приобрели 278 новых авто, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Бестселлером мая на этих рынках был кроссовер TOYOTA RAV-4.

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Напомним:

В мае украинский автопарк пополнили 4 113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что относительно мая прошлого года больше на 68%.