Российские обстрелы вызвали критические повреждения двух ГЭС - "Укргидроэнерго"
В ночь на субботу, 1 июня, враг обстрелял две гидроэлектростанции, оборудование станций получило критические повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".
Отмечается, что враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции.
Также есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями. "Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с начала полномасштабного вторжения Россией было уничтожено Каховскую ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго.
Напомним:
В результате обстрелов 8 мая значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики, сейчас две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.