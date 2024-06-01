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Российские обстрелы вызвали критические повреждения двух ГЭС - "Укргидроэнерго"

Суббота, 1 июня 2024, 13:33 - Игорь Пилипив

В ночь на субботу, 1 июня, враг обстрелял две гидроэлектростанции, оборудование станций получило критические повреждения. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

Отмечается, что враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции. 

Также есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями. "Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что с начала полномасштабного вторжения Россией было уничтожено Каховскую ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго.

Напомним:

В результате обстрелов 8 мая значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики, сейчас две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

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Укргидроэнерго электроэнергия ГЭС война
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