G7 и ЕС планируют усилить давление на банки, которые помогают РФ обходить санкции - Bloomberg

Страны "Большой семерки" и Европейский Союз изучают способы усиления давления на банки из третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что сейчас обсуждаются меры, направленные против кредиторов из третьих стран, которые используют систему финансовых сообщений Банка России, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений.

Обсуждения происходят накануне встречи G-7 в Италии, где главы правительств намерены согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций, наложенных на Россию за ее войну против Украины.

Реклама:

"G-7 уже давно определила своим главным приоритетом недопущение получения Россией ключевых технологий, которые используются в производстве оружия или необходимы для его производства", - говорится в сообщении.

Однако РФ удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и страны Центральной Азии, часто через сети посредников в различных юрисдикциях.

Соответственно Запад сосредоточил свое внимание на банках, которые якобы способствовали некоторым из этих транзакций, предупредив их о новых санкциях. Поэтому это побудило нескольких кредиторов усилить ограничения, что привело к очевидному падению российского импорта.

Реклама:

Добавляется, что в рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ограничения для кредиторов, которые используют систему передачи финансовых сообщений российского центрального банка, известную как СПФС, для обхода санкций. Как и SWIFT, она действует как защищенная сеть обмена сообщениями для облегчения межбанковских платежей.

В прошлом году использование системы почти утроилось по сравнению с 2022 годом. Сейчас ее используют более 150 иностранных банков в около 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

Зато эксперты предостерегают, что конкретные ограничения, которые могут появиться в результате саммита G7, все еще находятся в стадии разработки, и союзники могут принять различные меры.

Экономическая правда.