На Волыни подделывали стиральные порошки Ariel и Tide

Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в Волынской области прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению бытовой химии.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Согласно сообщению, средства для стирки нелегально изготавливали в складском помещении на территории Луцкого района. На готовую продукцию клеили этикетки с названиями известных торговых марок, права интеллектуальной собственности на которые принадлежит иностранным компаниям. Под видом оригинала поддельный товар продавали по всей территории Украины.

В БЭБ не уточнили названия брендов, однако издание LIGA.net идентифицировало их как Tide, Ariel, Persil.

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Сотрудники БЭБ во время обысков в складском помещении обнаружили и изъяли около 17 тонн готовой продукции, оборудование и сырье для изготовления стиральных средств, упаковочную тару, этикетки известных торговых марок.

На все изъятое имущество наложен арест. Его ориентировочная стоимость составляет 1 млн грн.

Напомним:

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Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших работников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.

Экономическая правда