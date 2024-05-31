Все разделы
Укр / Рус

Сеть ресторанов Subway разместила облигации на рекордные 3,4 миллиарда долларов

Пятница, 31 мая 2024, 16:56 - Артур Крыжный

Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway разместила облигации на $3,4 млрд с тремя сроками погашения.

Об этом пишет газета Financial Times.

Облигации обеспечены роялти от американских франшиз компании и объектами интеллектуальной собственности. Объем размещения стал рекордным для такого типа бумаг.

По данным осведомленных источников газеты, объем поданных инвесторами заявок превысил $20 млрд, благодаря чему удалось увеличить объем размещения и снизить процентные ставки.

Реклама:

В частности, Subway разместила пятилетние облигации на $1,35 млрд с 1,5-процентной премией к доходности пятилетних US Treasuries. Изначально премия составляла около 2%.

Доходность пятилетних бумаг компании составила 6,07% годовых, семилетних - 6,32%, десятилетних - 6,56%. Во всех случаях доходность превысила показатели традиционных корпоративных бондов с аналогичным рейтингом.

Subway использует привлеченные средства для погашения части долга общим размером $5,4 млрд, привлеченного для финансирования ее приобретения фондом прямых инвестиций Roark Capital.

Реклама:

Экономическая правда.

компании облигации США
Реклама:
Материалы по теме
Крупнейший в Европе производитель электроники построит завод в Италии стоимостью 5 миллиардов евро 31 мая 2024, 14:37
Польский бренд Sinsay открывает магазины в трех городах Киевской области 29 мая 2024, 16:46
Рыночная стоимость Nvidia достигла рекордного максимума и приблизилась к Apple 29 мая 2024, 10:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте