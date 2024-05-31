Фонд госимущества планирует конкурсы по аренде 104 тыс га земли на конец июля

Фонд государственного имущества в конце июня выставит на аукционы по аренде первый пул земельных участков общей площадью 104 200 га, а их проведение запланировано на конец июля.

Об этом рассказал на конференции Grain Ukraine 2024 в пятницу глава фонда Виталий Коваль, передает LIGA.net.

Организаторами торгов станут так называемые государственные операторы Land Bank - это несколько государственных предприятий ФГИ без долгов, которые затем планируют превратить в ООО со 100%-ной собственностью государства.

Стартовая стоимость аренды составит 12% от нормативно-денежной оценки земли, а договоры аренды будут заключаться на 14 лет для однолетних насаждений и на 25 лет для многолетних

Реклама:

Победитель торгов должен быть конечным землепользователем, то есть он не сможет потом передать землю в субаренду.

оваль рассказал, что все юридические этапы для проведения конкурсов уже пройдены: Кабмин утвердил порядок преобразования унитарных госпредприятий в ООО, принял изменения в постановления относительно эффективности использования земель и методики оценки имущества, а Верховная Рада проголосовала необходимые изменения в Бюджетный кодекс (предусмотрев, что 90% арендной платы перечисляются в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты).

Как надеется ФГИ, аренда земли принесет государству дополнительно почти 1,3 млрд грн. Сейчас местные бюджеты получают 79 млн грн, будут - 95 млн, а государственный бюджет, который сейчас не получает вообще ничего, пополнится на 1,23 млрд грн.

Реклама:

Читайте также: "Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов. Расследование ЭП".

Напомним:

В государственной собственности остается около 800 тыс гектаров земли и почти половина из них сейчас находится в распоряжении Фонда государственного имущества.

В распоряжении ФГИ 386 тысяч гектар земли, из которых 98 тысяч находятся в оккупации.