БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших работников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Установлено, что работники Одесской таможни на основании ложных документов, выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции.

В сообщении БЭБ подчеркнули, что эти сертификаты были использованы экспортером подсолнечных культур для уменьшения экспортной пошлины с 10% до 3,6% и 2,7%. Таким образом государственному бюджету был нанесен более 13 млн грн убытков.

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"Пяти участникам указанной схемы уже сообщено о подозрении." - говорится в сообщении.

Также в БЭБ уточнили, что досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Экономическая правда.