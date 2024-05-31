Заместителя председателя облсовета подозревают в получении полумиллионной взятки 

Правоохранители сообщили о подозрении в получении 500 тыс. грн неправомерной выгоды за решение земельных вопросов заместителю Ровенского областного совета, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о Сергее Свисталюке.

САП сообщила о подозрении в получении полмиллиона гривен неправомерной выгоды за решение земельных и имущественных вопросов заместителю председателя Ровенского областного совета. Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Отмечается, что в 2021 году частный предприниматель приобрел детский санаторий, который не функционирует, и в дальнейшем планировал получить в собственность его материальные ценности, а также землю, на которой он располагался.

Чиновник за неправомерную выгоду пообещал посодействовать в решении вопроса о списании имущества и в обеспечении принятия депутатами Ровенского областного совета решения о продаже земельного участка площадью 5,4 га, на котором и расположен санаторий.

Правоохранители в рамках досудебного расследования установили, что за 2022-2023 гг. чиновник за свои "услуги" при соучастии с директором одного из коммунальных предприятий получил от предпринимателя почти 500 тыс. гривен.

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