В Украине повреждено 1605 медучреждений, еще 211 разрушены полностью - Ляшко

Сейчас уже повреждено 1605 объектов медучреждений и еще 211 разрушены полностью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Эту информацию он предоставил, сообщая об открытии новой модульной клиники первичной медицинской помощи в одном из сел Николаевской области.

Амбулаторию установили в рамках партнерства Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения

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По информации Министерства, рассчитано, что в модульной клинике будут принимать шесть врачей. Медучреждение будет обслуживать около 15 000 пациентов. "Пропускная способность" - 35 пациентов в день и 175 - в неделю.

Новая амбулатория готова к работе в условиях блэкаутов, в частности она оборудована генераторами для бесперебойного электропитания.

Модульные клиники - это проект ВОЗ по реагированию и восстановлению в Украине, который предлагает оперативное и долгосрочное решение острой проблемы. В рамках проекта уже установлено 17 модульных учреждений в Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Донецкой областях. Необходимую финансовую поддержку этому проекту предоставил Гуманитарный фонд для Украины (UHF).

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Напомним:

В мае в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения и благодаря помощи Правительства Германии в Черниговской области установлены две модульные котельные в больницах.

Экономическая правда