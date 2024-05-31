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Крупная сеть АЗС планирует построить ветряную электростанцию мощностью 150 МВт

Пятница, 31 мая 2024, 14:09 - Артур Крыжный

OKKO планирует осенью 2024 года начать работы по сооружению комплекса ВЭС установленной мощностью 150 МВт в Волынской области.

Об этом сообщил СЕО группы Василий Даниляк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Осенью начинаем наш первый проект в ветроэнергетике на 150 МВт на Волыни", — сказал он в ходе организованного Forbes Ukraine форума "Деньги для Победы".

Кроме того, по его словам, группа уже оплатила необходимое оборудование для строительства установки хранения электроэнергии (energy storage). Оно должно прибыть в Украину до конца лета.

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Ранее Даниляк объяснял планы работы группы в секторе ВИЭ необходимостью диверсификации бизнеса, поскольку топливный рынок уже не предполагает роста.

Напомним:

ОККО вслед за биоэтаноловым планирует построить биодизельный завод.

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Экономическая правда.

энергетика ОККО
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