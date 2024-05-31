Крупная сеть АЗС планирует построить ветряную электростанцию мощностью 150 МВт
OKKO планирует осенью 2024 года начать работы по сооружению комплекса ВЭС установленной мощностью 150 МВт в Волынской области.
Об этом сообщил СЕО группы Василий Даниляк, пишет "Интерфакс-Украина".
"Осенью начинаем наш первый проект в ветроэнергетике на 150 МВт на Волыни", — сказал он в ходе организованного Forbes Ukraine форума "Деньги для Победы".
Кроме того, по его словам, группа уже оплатила необходимое оборудование для строительства установки хранения электроэнергии (energy storage). Оно должно прибыть в Украину до конца лета.
Ранее Даниляк объяснял планы работы группы в секторе ВИЭ необходимостью диверсификации бизнеса, поскольку топливный рынок уже не предполагает роста.
Напомним:
ОККО вслед за биоэтаноловым планирует построить биодизельный завод.
Экономическая правда.