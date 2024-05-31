Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая похищала элитные авто в странах ЕС

Прокуроры Офиса Генпрокурора, сотрудники ДВР, ГСУ Нацполиции Украины совместно с коллегами из Франции, Испании и Польши, а также Европола и Евроюста разоблачили участников международной преступной организации, которая специализировалась на завладении транспортных средств лизинговых компаний в странах ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Согласно сообщению, для оперативного обмена информацией между правоохранителями были созданы международные оперативные и следственные группы (OTF и JIT). А сама спецоперация получила условное название Matador.

В преступную организацию входило более 50 граждан из разных стран - Украины, Франции, Испании, Польши, Литвы, России и других государств.

Реклама:

Участники схемы арендовали или брали в лизинг элитные автомобили на документы подставных лиц.

Вербовщики подыскивали их в Украине. Обеспечивали логистику во время переезда и проживания.

После оформления авто по поддельным документам "перевозчики" доставляли транспортные средства из мест аренды по определенному адресу.

Реклама:

Отдельной ветвью группировки были так называемые "черные механики". В их обязанности входило несанкционированное отключение сигналов GPS и кустарная замена номеров. Участники еще одного звена легализовали эти машины и продавали в третьи страны.

В настоящее время задокументирована причастность членов преступной организации к совершению 36 эпизодов незаконного завладения элитными авто на территории Испании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Австрии, Португалии и Италии.

В мае 2024 года правоохранители одновременно провели около 70 обысков по местам жительства фигурантов, а также переработки и сбыта похищенных транспортных средств на территории Украины, Франции, Испании, Польши, Латвии и Германии.

Задержаны 13 человек - лидеры и основные участники международной преступной организации.

Напомним:

Служба безопасности и ФБР совместно с правоохранительными органами Великобритании и ЕС провели масштабную спецоперацию в 8 странах Европы.

В результате совместных действий разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, которые занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения, в частности, "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" и "IcedID".

Экономическая правда