В Киеве ограничат движение по эстакадному съезду возле станции метро "Дніпро"

До 25 июля частично ограничат движение транспорта и пешеходов по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Дніпро" в связи с продолжением ремонтных работ.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор", пишет КГГА.

"На время ремонта сооружения закроют движение транспорта на крайней левой полосе, а также пешеходов - на тротуарной части возле нее. Движение пешеходов будет осуществляться по тротуару с противоположной стороны эстакадного съезда", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реставрацию моста Метро. Ожидаемая стоимость заказа - 2 009 825 454 гривен.

С 24 мая по 31 июля в Днепровском районе Киева на ул. Дениса Рачинского дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Экономическая правда.

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