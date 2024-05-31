Ремонт безбарьерного вокзала во Львове продлится от 3 до 5 лет - глава ОГА

В Укрзализныце надеются привлечь на ремонт вокзала грантовые средства. Его реализация займет от 3 до 5 лет.

Об этом сообщил председатель областной администрации Максим Козицкий.

Он рассказал, что ремонтировать вокзал будут в несколько очередей, чтобы он не прекращал принимать пассажиров.

"Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым полностью безбарьерным вокзалом в Украине.

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Вход в него сделают более доступным. Перестроят высокие перроны и обустроят лифты, чтобы маломобильные категории людей могли беспрепятственно добраться до поездов. Создадут новые комнаты отдыха, а тоннели - отреставрируют", - написал Козицкий.

По его словам, этот проект очень важен, и важно воплотить его именно сейчас, потому что вокзал во Львове - второй по пассажиропотоку в Украине.

"Это - ворота во Львовскую область, и через них ежедневно прибывают вынужденные переселенцы, в том числе люди с инвалидностью и старшего возраста, которые нуждаются в дополнительной помощи.

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Приезжают беременные, родители с маленькими детьми, наши воины - на лечение и реабилитацию. Прибывают международные рейсы. Для комфорта всех людей вокзал должен стать безбарьерным", - написал председатель ОГА.

Напомним

"Укрзалізниця" объявила о начале консультаций о начале проектирования реконструкции Львовского железнодорожного вокзала.

Так, УЗ пригласила проектные и архитектурные организации на открытую встречу 31 мая о начале проектирования реконструкции вокзала.

Экономическая правда