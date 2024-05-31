На границе со Словакией возобновляется работа пассажирского направления  

Сегодня, 31 мая, на границе со Словакией возобновляется работа модернизированного пассажирского направления.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно сообщению, в связи с завершением модернизации с 14:00 ч. будет функционировать пассажирское движение на КПП "Ужгород - Вишне Немецкое".

Следовательно, таможенно-пограничный контроль граждан и транспортных средств, их оформление и пропуск будет осуществляться в штатном режиме.

Реклама:

В таможне напомнили, что с целью модернизации пунктов пропуска, на пассажирском направлении таможенного поста "Ужгород-автомобильный" на границе Украины со Словакией, в марте этого года начали устанавливать современные модульные конструкции для осуществления таможенно-пограничного контроля и санитарные модульные сооружения. В связи с этим было временно перенаправлено движение легковых транспортных средств на грузовое направление.

"Сейчас, кроме указанных работ, в достаточно сжатые сроки таможня организовала новое дорожное покрытие с расширением полос движения с целью увеличения пропускной способности пункта пропуска. Также на пассажирском участке обновлен навес, заменено освещение, нанесена новая разметка, установлено новое ограждение и проведен ряд других работ", - рассказали в пресс-службе.

Напомним:

Реклама:

Президент Владимир Зеленский 14 мая подписал закон, которым восстановлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.

Экономическая правда