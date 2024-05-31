Все разделы
Укр / Рус

На границе со Словакией возобновляется работа пассажирского направления  

Пятница, 31 мая 2024, 11:59 - Виктор Волокита
 

Сегодня, 31 мая, на границе со Словакией возобновляется работа модернизированного пассажирского направления.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба. 

Согласно сообщению, в связи с завершением модернизации с 14:00 ч. будет функционировать пассажирское движение на КПП "Ужгород - Вишне Немецкое".

Следовательно, таможенно-пограничный контроль граждан и транспортных средств, их оформление и пропуск будет осуществляться в штатном режиме.

Реклама:

В таможне напомнили, что с целью модернизации пунктов пропуска, на пассажирском направлении таможенного поста "Ужгород-автомобильный" на границе Украины со Словакией, в марте этого года начали устанавливать современные модульные конструкции для осуществления таможенно-пограничного контроля и санитарные модульные сооружения. В связи с этим было временно перенаправлено движение легковых транспортных средств на грузовое направление.

"Сейчас, кроме указанных работ, в достаточно сжатые сроки таможня организовала новое дорожное покрытие с расширением полос движения с целью увеличения пропускной способности пункта пропуска. Также на пассажирском участке обновлен навес, заменено освещение, нанесена новая разметка, установлено новое ограждение и проведен ряд других работ", - рассказали в пресс-службе. 

Напомним:

Реклама:

Президент Владимир Зеленский 14 мая подписал закон, которым восстановлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.

Экономическая правда

таможня Словакия
Реклама:
Материалы по теме
"Схемы" нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на $25 миллионов 28 мая 2024, 20:20
Зеленский разрешил Таможне возобновить проверки бизнеса 17 мая 2024, 17:57
Украина запустила совместный таможенный и пограничный контроль на пункте пропуска в Рене 17 мая 2024, 12:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте