Австралия предоставит Украине 20 миллионов долларов на энергетику вместо поставок угля
Австралия отреагировала на просьбу Украины о поставках угля в преддверии следующей зимы, решив вместо этого направить 20 миллионов долларов в фонд поддержки энергетики.
Об этом сообщает ABC News.
Средства будут размещены в "Фонде энергетической поддержки Украины" и будут потрачены на любые энергоносители, в которых Украина больше всего нуждается.
С декабря прошлого года Украина сделала два отдельных запроса на поставку угля из Австралии, и правительство страны выразило нежелание их удовлетворить.
Впрочем Австралия выделит дополнительно 31 миллион долларов на поддержку - 20 миллионов долларов на энергетический фонд и 11 миллионов долларов на дополнительную гуманитарную помощь.
Министр иностранных дел Пенни Вонг сказала, что отправлять средства, а не уголь напрямую, просто дешевле и проще.
"Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страхование", - сказала она. "На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить их на уголь, даст эквивалентное количество угля, которое просили раньше".
Напомним:
Кабинет Министров разрешил экспортировать в этом году 1,1 млн тонн каменного угля, антрацита и топлива, полученного из каменного угля.
Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.
В начале февраля сообщалось, что Украина увеличила запасы импортного угля на дополнительные 30 тысяч тонн.
Экономическая правда.