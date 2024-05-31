Австралия предоставит Украине 20 миллионов долларов на энергетику вместо поставок угля

Австралия отреагировала на просьбу Украины о поставках угля в преддверии следующей зимы, решив вместо этого направить 20 миллионов долларов в фонд поддержки энергетики.

Об этом сообщает ABC News.

Средства будут размещены в "Фонде энергетической поддержки Украины" и будут потрачены на любые энергоносители, в которых Украина больше всего нуждается.

С декабря прошлого года Украина сделала два отдельных запроса на поставку угля из Австралии, и правительство страны выразило нежелание их удовлетворить.

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Впрочем Австралия выделит дополнительно 31 миллион долларов на поддержку - 20 миллионов долларов на энергетический фонд и 11 миллионов долларов на дополнительную гуманитарную помощь.

Министр иностранных дел Пенни Вонг сказала, что отправлять средства, а не уголь напрямую, просто дешевле и проще.

"Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страхование", - сказала она. "На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить их на уголь, даст эквивалентное количество угля, которое просили раньше".

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Напомним:

Кабинет Министров разрешил экспортировать в этом году 1,1 млн тонн каменного угля, антрацита и топлива, полученного из каменного угля.

Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.

В начале февраля сообщалось, что Украина увеличила запасы импортного угля на дополнительные 30 тысяч тонн.

Экономическая правда.