Цена на нефть падает из-за того, что ФРС не спешит снижать ключевые ставки
Цены на нефть упали, поскольку комментарии представителя Федеральной резервной системы США усилили ожидания того, что ключевые ставки будут оставаться высокими дольше, что будет проверено позже, когда выйдет отчет инфляции в США.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Рынок, ожидающий решения ОПЕК+ о сокращении добычи на выходных, был обременен неожиданным ростом запасов бензина в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3 цента, или на 0,04%, до 81,83 доллара за баррель, в то время, как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов, или на 0,13%, до 77,81 доллара.
Президент ФРС Далласа Лори Логан заявила, что она по-прежнему обеспокоена рисками роста инфляции, несмотря на недавнее смягчение, предупредив, что центральный банк США должен быть гибким и держать "все варианты на столе", поскольку он наблюдает за данными и определяет, как реагировать.
"Очень важно, чтобы мы не зацикливались на каком-то конкретном пути монетарной политики", - сказал Логан на мероприятии в Эль-Пасо, штат Техас. "Я считаю, что еще слишком рано думать о снижении ставок".
Рынки осторожны в преддверии публикации ключевого показателя инфляции в США, сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG. Апрельский отчет о расходах на личное потребление (PCE), желаемый индекс инфляции ФРС, должен быть опубликован позже.
В последние недели рынок нефти находится под давлением из-за перспективы того, что стоимость заимствований в США будет оставаться выше дольше, что потенциально может связать средства и повредить потреблению сырой нефти.
Напомним:
По словам чиновников, ОПЕК+ продолжает неформальные переговоры, направленные на достижение соглашения о сокращении добычи нефти.
Экономическая правда.