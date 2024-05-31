TikTok разрабатывает копию своего алгоритма рекомендаций для США, чтобы избежать запрета

ТікТок работает над клоном своего алгоритма рекомендаций для пользователей США, который будет более приемлемым для американских законодателей, которые хотят запретить китайское приложение.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Работа над разделением исходного кода по заказу китайской материнской компании ByteDance в конце прошлого года предшествовала законопроекту о принудительной продаже американской доли TikTok, который начал набирать обороты в Конгрессе в этом году. Законопроект был подписан в апреле.

Источники заявили, что после разделения кода это может заложить основу для продажи американских активов, хотя пока таких планов нет.

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Ранее компания заявляла, что не планирует продавать американские активы, и такой шаг был бы невозможен.

Напомним:

Министерство юстиции США и TikTok обратились в апелляционный суд США с просьбой установить ускоренный график рассмотрения юридических проблем, связанных с требованием продать американские активы TikTok до 19 января.

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TikTok стал самым дорогим брендом в Китае, обогнав Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и еще 3 крупнейших госбанка КНР.

Экономическая правда.