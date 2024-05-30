Ukraine Facility: в Минэкономики объяснили, как распределяются 7 миллиардов евро для бизнеса

В рамках программы Ukraine Facility в 2024 году предусмотрено от 1 млрд до 1,5 млрд евро на поддержку бизнеса. 70% - для малых и средних предприятий.

Об этом во время форума "Деньги для Победы" от Forbes Ukraine заявил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, благодаря этим средствам международные финансовые организации и украинские банки могут уменьшать стоимость залога для бизнеса и выдавать большие суммы кредитов.

Всего на четыре года на расширение имеющихся проектов европейских организаций в Украине предусмотрено 12 млрд евро. По компоненту программы Ukraine Facility "Pillar 2" 7 млрд евро в виде инвестиций направят для поддержки частных, муниципальных и государственных проектов, добавил Соболев.

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По его словам, фокус Ukraine Facility направлен на семь отраслей, которым необходимо обеспечить банковскую поддержку: энергетику, оборонную промышленность, сельское хозяйство, ИТ, транспорт, производство критических материалов и перерабатывающую промышленность.

В 2024 году будет выделено до 1,5 млрд евро на пополнение программ, которые в Украине внедрили международные финансовые организации. 70% - в секторе МСБ.

"Если вы работаете с Европейским инвестиционным банком или банками, которые приобщены к программе, - знайте, что там есть дополнительный ресурс, который можно использовать на удешевление кредитов, залога и тд.", - отметил Соболев.

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По его словам, бизнесы с проектами на 30-50 млрд евро могут работать напрямую с европейскими организациями, например KfW. Также возможно сотрудничество с украинскими банками, имеющими программу с международными финансовыми организациями для привлечения дополнительного кредитного ресурса.

Соболев также рассказал, что министерство работает другими программами поддержки бизнеса "Сделано в Украине". Среди них - грантовая программа "Собственное дело" для ветеранов, компенсации для агропроизводителей на закупку сельхозтехники, компенсации для резидентов индустриальных парков, "Украинский кэшбек", гранты для перерабатывающей промышленности.

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Напомним:

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках реализации Ukraine Facility.

Экономическая правда