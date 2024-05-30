Румынский стартап собрал 60 миллионов долларов, чтобы помочь старомодным банкам

Стартап из Румынии "FintechOS", создающий инструменты, которые помогают старым банковским и страховым компаниям предоставлять новые функции и продукты, привлек инвестиции в размере 60 миллионов долларов.

Об этом сообщает TechCrunch.

Соучредитель и генеральный директор Тео Блидарус заявил, что компания планирует использовать финансирование для выхода на международный уровень.

По словам Блидаруса, стартап может сотрудничать с существующей инфраструктурой компании и реализовывать 95% трансформаций без "операций на открытом сердце". Таким образом консультанты и бизнесмены смогут самостоятельно создавать новые виды финансовых продуктов и услуг.

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Стартап работает с полным спектром продуктов, от депозитов до кредитования, ипотеки и страхования капитала.

Среди ключевых клиентов FintechOS - Société Générale, Admiral, Benenden Health, Avant Money и Vibrant Credit Union в США, Великобритании, континентальной Европе и азиатско-тихоокеанском регионе.

Напомним:

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Стартап искусственного интеллекта Илона Маска xAI привлек 6 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования серии B при поддержке инвесторов.

Экономическая правда.