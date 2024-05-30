Правительство не рассматривало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Правительство не рассматривало на заседании в четверг вопрос изменения тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя энергокомитета Верховной Рады Алексей Кучеренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вопрос тарифов на электроэнергию на правительстве не рассматривался - не был поставлен „с голоса" в повестку дня. Хотя все знали, что решение должно быть принято", - написал он на своей фейсбук-странице в четверг.

Кучеренко не стал указывать, что именно стало причиной непринятия решения.

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Напомним:

НКРЭКУ увеличила предельные цены на рынке электроэнергии для стимуляции импорта ночью.

Кроме того, правительство с 1 июня планировало повысить тариф для бытовых потребителей, потребляющих в месяц более 100 кВт, с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

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Планировалось, что тариф для населения увеличивается на 80%, до 4,8 грн/кВт. При условии потребления более 100 кВт в месяц.

Также планировалось, что для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным - 2,64 грн/кВт.

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