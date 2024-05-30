Экономика Тайваня будет расти самыми быстрыми темпами за 3 года из-за бума технологий ИИ

В этом году экономика Тайваня растет самыми быстрыми темпами с 2021 года, поскольку чиновники повысили свои прогнозы, ссылаясь на восстановление мировой торговли и растущий спрос на технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Валовой внутренний продукт, вероятно, вырастет на 3,94% в этом году, говорится в заявлении Тайваньского статистического бюро, по сравнению с последним прогнозом на 3,43%. Чиновники заявили, что улучшение прогноза связано с увеличением государственных и корпоративных инвестиций в ИИ и облачные вычисления, а также с ожидаемым общим улучшением мирового экспорта.

ВВП в первом квартале вырос на 6,56%, что превысило оценку в 6,5% в опросе экономистов Bloomberg. Чиновники считают, что в этом году экспорт Тайваня увеличится на 10%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,14%.

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Беспокойство правительства относительно стабильно высокой инфляции, похоже, сохранится, поскольку статистическое бюро повысило прогноз инфляции до 2,07% с предыдущего прогноза в 1,85%. Беспокойство относительно инфляции связано с тем, что в течение большей части последних трех лет она опережала рост заработной платы, что привело к снижению реальных доходов домохозяйств по всему острову.

В течение двух из первых трех месяцев этого года инфляция опережала средний регулярный рост заработной платы на Тайване. За 10 месяцев прошлого года инфляция либо опережала, либо равнялась росту заработной платы.

Напомним:

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ASML Holding NV и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. имеют способы вывести из строя самые современные в мире станки для производства микросхем в случае вторжения Китая на Тайвань.

Общий экспорт Тайваня вырос на 18,9%, что является самым быстрым темпом роста за последние два года. Все из-за того, что поставки компьютерного оборудования, лежащего в основе глобального бума искусственного интеллекта, выросли более чем на 400%.

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания запасных штаб-квартир за рубежом, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на Тайвань.

Экономическая правда.