Безработица в еврозоне упала до самого низкого уровня за четверть века

В апреле безработица в еврозоне упала на 0,1%, поскольку сильный рынок труда снизил уровень безработицы до самого низкого уровня с момента создания валютного блока в 1999 году.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно данным Евростата, уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных колебаний снизился до 6,4%, при этом безработными остались чуть менее 11 млн человек. Это меньше, чем в марте, когда этот показатель составлял 6,5%.

По всему региону ЕС этот показатель составил 6%, что равно 13,1 млн. человек, и не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

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Напомним:

Деловая активность частного сектора в Еврозоне достигла самого высокого уровня за последний год, что свидетельствует об ускорении экономического восстановления в регионе.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки быстрее выйти с российского рынка, опасаясь санкций со стороны США.

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Экономическая правда.