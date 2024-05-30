В Эстонии подписали закон, который позволит использовать росактивы для помощи Украине

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил принятый парламентом в середине мая закон, который позволяет использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного войной.

Об этом сообщает издание ERR.

По словам Кариса, согласно закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана".

"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", - сказал Алар Карис.

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Президент Эстонии добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что передача имущества касается тех, кто принимал активное участие в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

Алар Карис признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызвать непроясненные юридические вопросы.

"Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба", - подытожил президент.

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Закон, за принятие которого 15 мая проголосовали 65 депутатов Рийгикогу (парламента Эстонии - ЭП), позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, которые способствовали противоправной деятельности России, как предоплату за ущерб, который РФ должна возместить Украине.

Экономическая правда.