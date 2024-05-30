Электронное бронирование через "Дію" заработает в ближайшее время - Минобороны

Правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко во время форума "Деньги для Победы", сообщает Forbes Ukraine.

Минобороны считает, что электронное бронирование надо сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК, сказала Черногоренко.

Все компании, которые будут бронировать своих людей через "Дію", должны пользоваться положительной дискриминацией, считает заместитель министра обороны.

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Она отметила, что проектом занимаются Минэкономики и Минцифры.

"Все, что необходимо с точки зрения базы „Оберіг", мы сделали. В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Думаю, для того, чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно три-четыре недели", - отметила Екатерина Черногоренко.

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Напомним:

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет страны.

Укрзализныця просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников, ведь по этим должностям уже есть дефицит.

16 мая стало известно, что Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации. В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа.

Впоследствии первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников Glovo, Favbet Tech и других.