В Минэнерго рассказали, какие регионы получат новую помощь от Швеции на энергетическую инфраструктуру

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики, из которого около 42,5 миллиона евро партнеры направят в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Еще почти 12,7 миллиона евро пойдут на поддержку энергетики через Программу развития ООН в Украине.

Предоставленные средства будут потрачены на поставку энергооборудования (генераторов, трансформаторов и др.) и восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

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Речь идет прежде всего об обеспечении энергоснабжения объектов критической социальной инфраструктуры - школ, больниц, транспорта и водоснабжения.

Напомним, что Швеция является одним из крупнейших спонсоров Фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад на сумму почти 25,3 миллиона евро.

Кроме этого, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила из Швеции 122 груза энергетического оборудования общим весом более 1 357 тонн, в том числе сотни генераторов, трансформаторов, счетчиков газа, электрический кабель и другое оборудование для восстановительных работ и ремонтов.

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Напомним:

Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи, который станет крупнейшим для страны - его стоимость составит 13,3 млрд шведских крон (около 1,16 млрд евро).