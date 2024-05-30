"Самый сложный рынок": Гетманцев рассказал о борьбе с коррупцией на рынке табака

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о продолжении борьбы с коррупцией на табачном рынке, который он называет "самым сложным рынком".

Об этом он рассказал в подкасте Центра экономической стратегии, передает LIGA.net.

Гетманцев напомнил, что занимается "наведением порядка" на рынке с 2019 года, однако признался, что не смог преодолеть теневую экономику в течение почти пяти лет.

"Табак - самый сложный рынок. Я занимаюсь наведением порядка с 2019 года. Несмотря на то, что был причастен к закрытию преступников, работавших в Желтых Водах, могу констатировать, что я не смог побороть тень в течение почти пяти лет", - отметил Гетманцев. По его словам, коррупция на этом рынке, "как раковая опухоль, выбрасывает метастазы практически во все госорганы", и в тени находится около 20 миллиардов гривен налогов.

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Гетманцев также рассказал о последних усилиях в борьбе с коррупцией, которые, по его мнению, могут быть успешными. "Мы делали несколько неудачных подходов, чтобы побороть коррупцию. И то, чем мы занимаемся последние три недели, мне кажется, будет все же удачным подходом", - сказал он.

Особенно он отметил работу Бюро экономической безопасности (БЭБ) в отношении табачного рынка. По его словам, проведено 24 обыска одновременно у всех производителей, - легальных и нелегальных, на складах продукции.

"Это уже вырезанное оборудование на нескольких производителях, это в конце концов прекращена деятельность киевского конвентатора, который изготавливал брендовые сигареты несмотря на несколько уголовных дел", - сообщил депутат.

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Гетманцев также отметил важность публичности и внимания общества для успеха в борьбе с коррупцией.

"У общества, у белого бизнеса есть значительные шансы дожать эту гидру. Публичность и внимание общества важны, чтобы эти обыски не превратились в пшик, как было до этого, а имели реальный результат", - подчеркнул он и добавил, что во Львове уже есть первые результаты.

Напомним:

14 мая проведены обыски у отечественных производителей табака, в отношении которых есть подтвержденные сведения об их нелегальной деятельности.

Детективы БЭБ проводили 24 одновременных обыска на производствах и в складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции. В частности в производстве сигарет по форме 2 и их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС.