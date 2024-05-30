Цены на апельсиновый сок бьют рекорды: производители ищут альтернативы

Цены на апельсиновый сок выросли до невиданных высот из-за неблагоприятной погоды и болезней деревьев в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере апельсинов. Это побуждает производителей искать альтернативы, в частности использование мандаринов для изготовления сока.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Фьючерсы на апельсиновый сок, которые позволяют игрокам отрасли защититься от колебаний цен, стремительно растут с конца 2022 года. Тогда ураган, а затем холодная погода уничтожили гектары апельсиновых рощ во Флориде, главном регионе выращивания в США, втором по величине производителе в мире. Но этот рост резко ускорился в этом месяце из-за опасений относительно плохого урожая в Бразилии.

Концентрированный апельсиновый сок, которым торгуют на Intercontinental Exchange в Нью-Йорке, во вторник достиг 4,92 доллара за фунт, что почти вдвое больше, чем год назад.

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FT

"Это кризис", - сказал Кэс Кулс, президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU). "Мы никогда не видели ничего подобного, даже во время больших заморозков и больших ураганов".

Критический дефицит вызывает опасения относительно роста цен, который ударит по потребителям и в корне изменит мировую индустрию апельсинового сока, считают в IFU.

Обычно производители могут преодолеть различия во вкусе от сезона к сезону, смешивая запасы замороженного апельсинового сока, который имеет двухлетний срок годности, из прошлого сезона с новым урожаем. Но три года подряд сокращение предложения исчерпали запасы.

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Долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов, по мнению Кулза, может стать изготовление апельсинового сока из мандаринов, деревья которых являются более устойчивыми к климатическим изменениям в регионах выращивания.

Единственным долгосрочным вариантом "без ущерба для натуральности и имиджа продукта" может быть "использование различных видов фруктов", сказал Кулс.

Промышленность уже экспериментирует. В Японии, которая обычно импортирует 90 процентов апельсинового сока, преимущественно из фруктов, выращенных в Бразилии, дефицит предложения усилился из-за слабой иены, что привело к дальнейшему росту стоимости импорта.

Seven & i Holdings, владелец сети супермаркетов 7-Eleven, обратился к внутренним поставкам мандаринов, запустив производство мандаринового и апельсинового сока.

Бразилия взялась восполнить этот дефицит, но сейчас и южноамериканский сельскохозяйственный центр также начинает испытывать трудности. По оценкам организации производителей цитрусовых Fundecitrus, производство в этом году упало на четверть до 232 млн ящиков апельсинов.

Экономическая правда.