Цены на нефть снизились в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть умеренно снизились, поскольку рынки ожидают данных о запасах сырой нефти в США, хотя устойчивая экономическая активность в США указывает на то, что стоимость заимствований будет оставаться выше в течение длительного времени, что может негативно повлиять на спрос.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4 цента или 0,05% до $83,56 за баррель, в то время, как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов или 0,13% до $79,13.

"Более широкая среда снижения рисков привела к некоторому снижению цен на нефть, что перекрывает большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, согласно последним данным Американского института нефти (API)", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

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Запасы сырой нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов выросли, согласно рыночным источникам, ссылающимся на данные Американского института нефти, опубликованные в среду.

По данным Американского института нефти (API), за неделю, закончившуюся 24 мая, запасы сырой нефти сократились на 6,49 млн баррелей, при этом запасы бензина снизились на 452 000 баррелей, а дистиллятов - на 2,045 млн баррелей.

Аналитики прогнозировали, что американские энергетические компании выкачают из хранилищ 1,9 млн баррелей сырой нефти, а запасы дистиллятов увеличатся на 0,4 млн баррелей, а бензина - на 1 млн баррелей.

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"Более весомым фактором для цен на нефть в будущем может стать предстоящая встреча ОПЕК+ на этих выходных, на которой члены ОПЕК могут продолжить текущее сокращение добычи до конца третьего квартала, чтобы поддержать цены", - добавил Еп.

Экономическая правда.