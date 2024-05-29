НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую памятную монету

фото: нбу

Национальный банк 29 мая 2024 года презентовал новую оборотную памятную монету "Государственная специальная служба транспорта" номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что монета посвящена Государственной специальной службе транспорта - военному формированию в составе Министерства обороны Украины, которое заботится об устойчивости транспортной системы страны.

"Ее аверс не отличается от монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время она имеет тематический реверс.

Реклама:

На нем по кругу размещены надписи "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ТРАНСПОРТА" и лозунг ее военнослужащих: "НЕСЛАМНЫЕ ДУХОМ ВОССТАНОВЛЯЮТ УКРАИНУ!", - говорится в сообщении.

В центре композиции рельефно изображена эмблема этого военного формирования.

Центральным элементом эмблемы является трезубец, под которым - крылатое колесо Меркурия, которое более 100 лет назад использовалось как эмблема Министерства путей УНР. Это свидетельствует о преемственности национальных традиций и особой специфике деятельности службы.

Реклама:

фото: нбу

На заднем плане реверса схематично изображен мост как символ транспортной инфраструктуры Украины и строительства и восстановления объектов критической и транспортной инфраструктуры, добавили в НБУ.

Нацбанк планирует отчеканить 10 миллионов штук вышеупомянутых монет. При этом НБУ постепенно будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься как обычные оборотные монеты.

В то же время часть монет будет сформирована в специально оформленные ролики (в сувенирной бумаге с эмблемой Государственной специальной службы транспорта), тираж 20 тысяч штук. Их можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.

Экономическая правда