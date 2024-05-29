В этом году Госаудитслужба выявила нарушений на закупках почти на 23 миллиарда 

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины в течение января - апреля 2024 года завершили мониторинг более 3,9 тыс. закупок, которым охвачено почти 44 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

По результатам мониторинга более 2,2 тыс. закупок установлено нарушений законодательства по процедурам тендеров на общую сумму более 22,7 млрд грн (ожидаемая стоимость закупки или стоимость договора).

Также, по данным пресс-службы, было предупреждено заключение договоров или осуществление расходов средств, проведенных с нарушением законодательства, на общую сумму более 7,6 млрд грн.

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В частности, путем отмены торгов - на сумму 1,6 млрд грн, расторжение договоров - около 6 млрд гривен.

Напомним:

Специалисты Государственной аудиторской службы в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов обнаружили схему вывода из АБ "Банк Сич" этой 119 млн гривен.

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Экономическая правда