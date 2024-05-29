Модернизировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

В рамках сотрудничества Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, Проект USAID "Экономическая поддержка Украины завершены работы по модернизации автомобильного пункта пропуска „Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

В сообщении говорится, что установлено 10 модульных зданий: 4 санитарных помещения и 6 офисов для оформления документов. Все помещения адаптированы для людей с инвалидностью. Каждый модульный офис полностью утеплен и меблирован, оборудован системами отопления, вентиляции и кондиционирования, подключен к коммуникациям.

Также во время модернизации было заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары и бордюры, ливневая канализация, окрашены металлические ограждения.

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В рамках финансирования Проекта было установлено и более 450 светодиодных фонарей и светильников и двое мобильных динамических весов для транспортных средств.

Кроме автомобильного пункта пропуска, происходит модернизация и железнодорожного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Там уже установлен дизельный генератор мощностью 50 кВт для обеспечения непрерывной работы во время отключений электроэнергии и поставлено ИТ-оборудование, в частности принтеры, ноутбуки, компьютеры и источники бесперебойного питания на пункт пропуска.

Напомним:

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По записи в системе еЧерга грузовики пересекли границу 927 тысяч раз, автобусы - почти 81 тысячу.

Экономическая правда