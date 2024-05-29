Польский бренд Sinsay открывает магазины в трех городах Киевской области

Польский бренд одежды Sinsay, принадлежащий крупной ритейл-группе LPP, открывает сразу три магазина в городах Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского совета торговых центров.

Как отмечается в пресс-релизе, 24 мая состоялось открытие Sinsay в Вышгороде. Магазин площадью 968,6 кв. м размещен на втором этаже торгового центра.

Договор аренды был подписан брокерами компании UTG.

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UTG также заключила соглашение об открытии первого магазина Sinsay в Фастове. Магазин площадью 787кв. м откроется на втором этаже торгового центра.

Кроме того, Sinsay 17 июня начнет работать в Вишневом (ТРЦ Cherry Mall).

Напомним:

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Польская группа LPP (владелец брендов Reserved и Sinsay) планирует за следующие три года вдвое увеличить количество своих магазинов, сделав ставку на бюджетный бренд Sinsay.

Акции польского ритейлера LPP (бренды Reserved, Cropp и Sinsay) упали на более чем 35% после публикации отчета Hindenburg Research, в котором LPP обвинили в том, что он фиктивно продал бизнес в РФ и мог сохранить контроль над предприятиями в стране. LPP назвал отчет дезинформационной атакой.

Польский производитель одежды LPP Group (владелец брендов Reserved, Cropp, Sinsay, House и Mohito) опровергает обвинения исследовательского агентства Hindenburg Research о якобы продолжении деятельности в России.

Экономическая правда.