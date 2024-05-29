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Укрнафта увеличила суточный дебит скважины в 25 раз после гидроразрыва пласта

Среда, 29 мая 2024, 16:20 - Виктор Волокита

Укрнафта увеличила суточный дебит скважины в 25 раз после проведения гидроразрыва пласта. 

Об этом рассказал гендиректор Укрнафты Сергей Корецкий.

"Сейчас это самая продуктивная скважина компании - 103 тонны в сутки в нефтяном эквиваленте", - сообщил Корецкий. 

По его словам, в мае 2024 года в скважине на Северо-Востоке Украины был проведен гидравлический разрыв пласта (ГРП).

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"В процессе ГРП было закачано 210 кубометров жидкости и 54 тонны пропанта. По результатам скважина, которая на штангово-глубинном насосе, "качалке", давала 4,1 тонны в сутки, начала фонтанировать.

Дебит - 73 тонны нефти и 35 тысяч кубометров газа в сутки", - проинформировал гендиректор Укрнафты.

Он также добавил, что в целом четыре классические гелево-пропантные ГРП на других скважинах только за первые 2 недели работы дали дополнительную накопленную добычу в 300 тонн нефти.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта" запустила очередную высокодебитную скважину на Западе Украины. Дебит - 54 тонны нефти в сутки.

Экономическая правда

Укрнафта нефть
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