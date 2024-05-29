Нацбанк аннулировал лицензии 7 финансовым учреждениям
Национальный банк Украины аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании/ломбарда.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Мера воздействия применена к:
- ООО "Ф-Трейдинг";
- ООО "Инвесткредит";
- ООО "Менеджмент инвестиций";
- ООО "Тауэр Финанс";
- ООО "Финансовая компания „Экспресс Финанс";
- ПО "Справедливый ломбард „Виноградова С.А. и компания".
В НБУ напомнили, что в период с 18 по 28 марта 2024 года к этим финансовым учреждениям применена мера воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных в ходе надзора нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.
В то же время, небанковские финансовые учреждения не предоставили по требованию Национального банка в установленный регулятором срок информации и не привели деятельность в соответствие с требованиями НБУ.
"Национальный банк Украины также применил к ООО „Качай гроши" меру воздействия в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании в связи с несоответствием деятельности учреждения требованиям законодательства, учитывая признание Национальным банком Украины деловой репутации ООО „КАЧАЙ ГРОШИ" небезупречной", - говорится в сообщении.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 мая 2024 года. Решения вступают в силу с 28 мая 2024 года.
Напомним:
Национальный банк Украины на основании собственных заявлений аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям.