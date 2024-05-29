Нацбанк аннулировал лицензии 7 финансовым учреждениям 

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании/ломбарда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Мера воздействия применена к:

ООО "Ф-Трейдинг";

ООО "Инвесткредит";

ООО "Менеджмент инвестиций";

ООО "Тауэр Финанс";

ООО "Финансовая компания „Экспресс Финанс";

ПО "Справедливый ломбард „Виноградова С.А. и компания".

В НБУ напомнили, что в период с 18 по 28 марта 2024 года к этим финансовым учреждениям применена мера воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных в ходе надзора нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

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В то же время, небанковские финансовые учреждения не предоставили по требованию Национального банка в установленный регулятором срок информации и не привели деятельность в соответствие с требованиями НБУ.

"Национальный банк Украины также применил к ООО „Качай гроши" меру воздействия в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании в связи с несоответствием деятельности учреждения требованиям законодательства, учитывая признание Национальным банком Украины деловой репутации ООО „КАЧАЙ ГРОШИ" небезупречной", - говорится в сообщении.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 мая 2024 года. Решения вступают в силу с 28 мая 2024 года.

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Напомним:

Национальный банк Украины на основании собственных заявлений аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям.