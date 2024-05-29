Литва выделила средства на восстановление разрушенных школ и садиков Украины
Среда, 29 мая 2024, 16:06 -
Правительство Литвы одобрило постановление о выделении 5 млн евро на нужды образования Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Литвы.
Литовская помощь будет направлена на восстановление и адаптацию разрушенных школ и детских садов в Украине путем установки бомбоубежищ и другого оборудования для обеспечения безопасности.
Литовский вклад будет переведен на счет, открытый в Национальном банке Украины.
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Напомним:
Канада в рамках Коалиции дронов летом этого года начнет передачу Украине 450 многоцелевых беспилотных авиационных комплексов (БпАК) SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов.
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