В Фонде госимущества рассказали о новой стратегии развития "Сумыхимпрома": что предполагается 

Менеджмент ПАО "Сумыхимпром" разработал стратегию развития предприятия, направленную на безубыточность в короткие сроки.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По ее информации, план предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию различных цехов и расширение номенклатуры продукции.

"Благодаря этому будет начат процесс добавленной стоимости, где продукция одного предприятия будет становиться сырьем другого. Примером является использование химических продуктов "Сумыхимпром" в сельском хозяйстве, строительстве, лакокрасочной и резиновой промышленности", - говорится в сообщении.

Реклама:

"Сегодня наша цель - запустить производство на предприятии. Ведь это не только об экономической стабильности и социальной безопасности региона, но и о развитии химической отрасли Украины", - отметил председатель Фонда Виталий Коваль во время встречи с коллективом компании.

В пресс-службе также добавили, что много лет "Сумыхимпром" находился под контролем компаний, связанных с олигархами. Только в этом году ФГИУ удалось вернуть контроль над управлением "Сумыхимпромом".

Ранее "Сумыхимпром" был под контролем бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Реклама:

Напомним:

Фонд госимущества Украины готовит для внесения в перечень объектов приватизации ООО "Мотордеталь-Конотоп". Это прибыльное бюджетообразующее предприятие в Конотопе, на котором работают более 700 человек.

Экономическая правда