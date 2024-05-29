Украина станет второй страной в мире, где откроют GovTech-центр - Федоров 

Всемирный экономический форум открывает в Украине GovTech-центр, он второй в мире.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"В 2019 году в Украине не было Дії, цифровых документов и самого быстрого открытия бизнеса в мире. Тогда мы начинали строить цифровое государство буквально с нуля, а сегодня Украина станет второй страной в мире, где откроют Global Government Technology Centre. Первый работает в Германии", - написал Федоров.

По его информации, Центр объединит представителей правительства, бизнеса, общественности, академических кругов, чтобы они сотрудничали в сфере цифровых реформ.

Реклама:

Фактически Всемирный экономический форум станет платформой для популяризации украинского опыта цифровизации на глобальном уровне, а это означает больше совместных проектов с партнерами и поддержку бренда Украины.

Напомним:

Кластер Brave1 ищет решение, которое повысит точность операций Сил обороны.

Реклама:

Экономическая правда