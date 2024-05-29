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Украина станет второй страной в мире, где откроют GovTech-центр - Федоров 

Среда, 29 мая 2024, 15:04 - Виктор Волокита

Всемирный экономический форум открывает в Украине GovTech-центр, он второй в мире.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"В 2019 году в Украине не было Дії, цифровых документов и самого быстрого открытия бизнеса в мире. Тогда мы начинали строить цифровое государство буквально с нуля, а сегодня Украина станет второй страной в мире, где откроют Global Government Technology Centre. Первый работает в Германии", - написал Федоров. 

По его информации, Центр объединит представителей правительства, бизнеса, общественности, академических кругов, чтобы они сотрудничали в сфере цифровых реформ. 

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Фактически Всемирный экономический форум станет платформой для популяризации украинского опыта цифровизации на глобальном уровне, а это означает больше совместных проектов с партнерами и поддержку бренда Украины. 

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