Мировой гигант в сфере консалтинга PwC стал крупнейшим клиентом OpenAI

PwC, гигант в сфере управленческого консалтинга, стал крупнейшим клиентом OpenAI. 100 000 сотрудников компании в США, Великобритании и на Ближнем Востоке станут пользоваться ChatGPT на корпоративном уровне.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

При этом PwC станет первым партнером OpenAI, который будет продавать корпоративную версию ChatGPT другим компаниям.

"PWC - первый партнер, на которого мы ориентируемся таким образом", - сказал руководитель отдела партнерств OpenAI Ричард Хасслахер. "PWC становится нашим крупнейшим клиентом, но также это наш первый партнер, который будет перепродавать ChatGPT enterprise... Это проникновение в отраслевые вертикали, а также предоставление широкого набора услуг, которые так необходимы клиентам в совершенно новой категории решений".

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В прошлом месяце OpenAI сообщила, что корпоративный уровень ChatGPT насчитывает около 600 000 пользователей, что, по словам Хасслахера, охватывает 93 % всех компаний из списка Fortune 500.

100 000 сотрудников PwC значительно увеличивают эту цифру. Если компания распространит использование ChatGPT на другие подразделения по всему миру, это может привести к увеличению количества сотрудников до 328 000 человек.

Для PwC эта сделка является свидетельством того, как, по ее мнению, будет развиваться ее собственный бизнес, а также следующей большой возможностью для роста, позволяющей выигрывать новые сделки для ее консалтингового бизнеса.

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Напомним:

Компания OpenAI подписала соглашение, которое предоставит ей доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, принадлежащих медиагруппе News Corp.

Reddit сотрудничает с OpenAI, чтобы перенести свой контент в популярный чат-бот ChatGPT, что привело к росту акций платформы социальных сетей на 12% в расширенной торговле.

Экономическая правда.