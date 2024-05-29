У торговца контрафактным табаком для кальяна конфисковали товар на миллион 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщили о подозрении организатору схемы по продаже нелегально изготовленного табака для кальяна.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как отметили в пресс-службе, незаконную деятельность организовал житель Киевской области. Он наладил поставки табачных изделий без марок акцизного налога и дальнейшую их продажу через пункты розничной торговли на Киевщине, в частности в Броварском районе.

Детективы Бюро провели обыски по месту хранения продукции и изъяли из незаконного оборота подакцизные товары ориентировочной стоимостью более 1 млн грн.

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Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

За совершенное уголовное правонарушение подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной продукции.

Напомним:

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