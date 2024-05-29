В Нацбанке озвучили еще одну идею финансирования Украины за счет российских активов

Как альтернатива займа под залог доходов от российских активов, Украина может получить "репарационный заем" от западных стран под гарантию росактивов, которые будут зачислены кредиторами, если России откажется выплатить репарации.

Такую идею высказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Во время круглого стола обсуждали идею репарационного займа - долгосрочного займа от партнеров Украины с обеспечением в виде права требования Украины к России по выплате репараций и под гарантии российских резервов, которые могут быть зачислены кредиторами против обязательств Украины по займу в случае отказа России выплатить репарации", - заявил он.

По его словам, такой механизм рассматривается наряду с идеей займа под залог доходов от российских активов.

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"В целом он имеет определенные преимущества - гибкий в реализации, понятный полисимейкерам и, по мнению многих из них, менее рисковый с юридической точки зрения. То, что сейчас экспертное сообщество и политики генерируют различные идеи по финансовому инжинирингу, которые являются креативными и с юридической, и с финансовой точки зрения, является бесспорно положительной тенденцией", - добавил Пышный.

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Напомним:

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На территории России недостаточно западных активов для пропорциональной ответной конфискации, но она все равно имеет способы отомстить Западу, если тот решится на взыскание ее международных резервов и других государственных активов.

Совет ЕС 21 мая одобрил передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

Экономическая правда.