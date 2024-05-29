В Украине запустили 3 линии автобусных перевозок: в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии
FlixBus, оператор автобусных перевозок Европы, объявил о запуске трех международных линий из Украины: Киев-Кишинев через Одессу и аэропорт Кишинева, Трускавец-Модлин через Львов и Варшаву и Винница-Будапешт через аэропорт Будапешта.
Об этом сообщили в FlixBus.
В сообщении указываются полные маршруты новых линий:
- Киев - Белая Церковь - Умань - Одесса - Международный аэропорт Кишинева - Кишинев
Автобусы курсируют на этом маршруте ежедневно.
- Трускавец - Дрогобыч - Стрый - Львов - Варшава - Новый-Двор-Мазовецкий (аэропорт Модлин).
Отправление автобусов по этому маршруту будет происходить 3 раза в неделю начиная с 1 июня. Из Трускавца - отправление во вторник, четверг и субботу.
"В обратном направлении автобус будет отправляться в среду, пятницу и воскресенье", - говорится в сообщении.
Следующий маршрут:
- Винница - Хмельницкий - Тернополь - Ивано-Франковск - Калуш - Стрый - Мукачево - Ужгород - Аэропорт Будапешта - Будапешт (Неплигет)
Первый рейс запланирован на 2 июня из Винницы, отправление дважды в неделю. Из Винницы автобусы будут отправляться в четверг и воскресенье в 09:20 утра. В обратном направлении автобусы будут отправляться по понедельникам и пятницам.
"В общем FlixBus имеет уже 29 прямых автобусных рейсов между Украиной и 6 странами ЕС. Из них 9 заезжают в аэропорты", - отмечается в сообщении.