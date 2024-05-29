В Украине запустили 3 линии автобусных перевозок: в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии

FlixBus, оператор автобусных перевозок Европы, объявил о запуске трех международных линий из Украины: Киев-Кишинев через Одессу и аэропорт Кишинева, Трускавец-Модлин через Львов и Варшаву и Винница-Будапешт через аэропорт Будапешта.

Об этом сообщили в FlixBus.

В сообщении указываются полные маршруты новых линий:

Киев - Белая Церковь - Умань - Одесса - Международный аэропорт Кишинева - Кишинев

Автобусы курсируют на этом маршруте ежедневно.

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Трускавец - Дрогобыч - Стрый - Львов - Варшава - Новый-Двор-Мазовецкий (аэропорт Модлин).

Отправление автобусов по этому маршруту будет происходить 3 раза в неделю начиная с 1 июня. Из Трускавца - отправление во вторник, четверг и субботу.

"В обратном направлении автобус будет отправляться в среду, пятницу и воскресенье", - говорится в сообщении.

Следующий маршрут:

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Винница - Хмельницкий - Тернополь - Ивано-Франковск - Калуш - Стрый - Мукачево - Ужгород - Аэропорт Будапешта - Будапешт (Неплигет)

Первый рейс запланирован на 2 июня из Винницы, отправление дважды в неделю. Из Винницы автобусы будут отправляться в четверг и воскресенье в 09:20 утра. В обратном направлении автобусы будут отправляться по понедельникам и пятницам.

"В общем FlixBus имеет уже 29 прямых автобусных рейсов между Украиной и 6 странами ЕС. Из них 9 заезжают в аэропорты", - отмечается в сообщении.