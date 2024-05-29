Количество российских вооружений, оснащенное компонентами США, неприемлемо высокое - Белый дом

Тревожное количество российских вооружений оснащено электронными компонентами, произведенными компаниями США и стран-союзников.

Об этом заявил представитель администрации Байдена, призвав компании остановить поток деталей, которые используются для ведения войны в Украине, пишет Bloomberg.

"Процент российских боевых вооружений с компонентами американских или союзнических брендов вызывает тревогу и является неприемлемо высоким", - заявил заместитель советника по национальной безопасности по вопросам международной экономики Дейлип Сингх. "Используйте свой творческий потенциал и ресурсы, знайте своих клиентов, знайте их клиентов и знайте конечных потребителей. Убедитесь, что американские фирмы не являются невольными винтиками в арсенале российской автократии".

США и их союзники пытаются остановить поток деталей в Россию. Экспортный контроль, который направлен на перемещение товаров, а не финансовых операций, было трудно обеспечить, поскольку производители не имеют больших внутренних отделов по контролю за соблюдением требований.

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"После 11 сентября понадобились десятилетия, чтобы построить архитектуру финансовых санкций, - сказал Сингх, отвечая на вопрос на мероприятии в Институте Брукингса. "Мы должны сделать это со скоростью искривления для технологических и товарных компаний".

Напомним:

Франция и Нидерланды якобы продвигают в ЕС идею о применении санкций ко всем финансовым учреждениям, которые помогают России осуществлять финансовые операции для оплаты за товары, компоненты или технологии, используемые в военно-промышленном комплексе.

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Россия, несмотря на санкции, до сих пор импортирует для своих истребителей более 2 000 компонентов, которые изготавливают 200 компаний из 22 стран.

В северокорейских баллистических ракетах Kn-23/24, которыми Россия била по Киеву в феврале, были найдены электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.

Экономическая правда.