Аграрии чаще всего закрывали бизнес за время полномасштабной войны - исследование 

Больше всего за время большой войны в Украине закрылось аграрных предприятий - 1261 компания за период с 2022 года по первый квартал 2024 года включительно.

Об этом говорится в сообщении YouControl.Market.

Отмечается, что следующие сферы по количеству закрытий - оптовая торговля, операции с недвижимостью и строительные компании.

"Доля закрытия компаний, предоставляющих юридические услуги в общем количестве прекращенных фирм за время войны выросла в 2 раза. То есть если в 2021 году на юридический сектор приходилось 2,3% всех прекращений бизнес-деятельности в Украине, то за период полномасштабной войны доля закрытых юридических компаний выросла до 4,7%", - говорится в сообщении.

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В YouControl.Market добавили, что снизилась интенсивность ликвидаций компаний за более чем два года войны в секторах водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли.

Интенсивность официальных ликвидаций предприятий во время полномасштабной войны по сравнению с 2021 годом больше всего выросла в Одесской, Запорожской и Киевской областях.

"Зато существенное снижение закрытий бизнеса наблюдалось в таких регионах как Херсонская, Харьковская и Донецкая области. Этот тренд связан с оккупацией части регионов, а не с улучшением условий ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

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