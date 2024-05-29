Украина завершает переговоры о возобновлении паромной переправы из Азербайджана 

Украина находится на завершающем этапе переговоров по восстановлению паромных перевозок из Азербайджана в Украину.

Об этом сообщил глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Юрий Литвин, передает "Интерфакс-Украина".

"На завершающем этапе находятся переговоры по восстановлению паромных перевозок из Баку в Украину и транзитом через все страны, которые проходят суда. В ближайшее время, мы надеемся, что паромная переправа заработает", - сказал он.

В то же время Литвин подчеркнул, что работа паромной линии будет зависеть от рынка - от урожайности сельхозкультур, от работы всего сельского хозяйства, от номенклатуры грузов на экспорт-импорт и функционирования экономики в целом.

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"За порты можете быть спокойны. Они будут работать в режиме 24/7. Все необходимое для этого у нас есть. Надеемся, что деньги, которые мы совместно зарабатываем, будут инвестированы в инфраструктуру портов, и она будет оперативно восстановлена", - подчеркнул глава АМПУ.

В то же время Литвин уточнил, что АМПУ ставит перед собой приоритетную задачу в ближайшие два года восстановить инфраструктуру портов как минимум до довоенного уровня, для чего организации необходимо 9-9,5 млрд грн.