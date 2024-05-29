Профсоюз Samsung Electronics объявил первую в истории компании забастовку

Профсоюз, представляющий тысячи работников Samsung Electronics, объявил первую за 55 лет забастовку на южнокорейском технологическом гиганте с момента его основания.

Об этом сообщает BBC.

Национальный профсоюз Samsung Electronics заявил, что проведет однодневную акцию протеста, попросив всех своих членов использовать оплачиваемые отпуска 7 июня, и не исключил полномасштабной забастовки в будущем.

Профсоюз насчитывает около 28 000 членов, что составляет более пятой части от общего количества работников компании.

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"Мы больше не можем терпеть преследования профсоюзов. Мы объявляем забастовку в связи с пренебрежением компании к работникам", - заявил представитель профсоюза во время пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире.

Руководство Samsung Electronics ведет переговоры с профсоюзом по заработной плате с начала этого года, но пока сторонам не удалось достичь согласия.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 6,5% и премии, привязанной к прибыли компании.

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Samsung Electronics - крупнейший в мире производитель микросхем памяти, смартфонов и телевизоров.

Напомним:

Южная Корея объявила о пакете поддержки на 19 миллиардов долларов США для своих производителей микросхем, ссылаясь на необходимость не отставать в этих сферах в условиях "тотальной войны" на мировом рынке полупроводников.

Samsung сообщила, что операционная прибыль компании за первый квартал 2024 года выросла на 932,8% благодаря восстановлению цен на чипы памяти

Экономическая правда.