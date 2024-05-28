От туристической отрасли госбюджет получил 616 млн в первом квартале: туризм адаптируется 

Представители туристической отрасли уплатили в бюджет 616 млн 391 тыс. грн в первом квартале 2024 года, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда в бюджет поступило 383 млн 221 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма (ГАРТ), передает "Интерфакс-Украина".

В то же время в ГАРТ уточняют, что до полномасштабного вторжения, в 2021 году, в госбюджет поступило 629 млн 135 тыс. грн.

"Поступления в бюджет за первый квартал текущего года четко демонстрируют, что туризм не только адаптировался к непростым условиям труда во время военного положения, но и развивается - создает рабочие места и поддерживает местные общины. Налоги от туристической отрасли - это важная часть экономики, которая сейчас работает на поддержание нашей армии", - отметила председатель ДАРТ Марьяна Олеськив, слова которой приведены в пресс-релизе.

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Агентство отметило, что в январе-марте на 19% по сравнению с первым кварталом годом ранее увеличилось общее количество налогоплательщиков, которые занимаются туристической деятельностью. Количество юридических лиц увеличилось на 6%, а физических - на 24%.

Наибольшую долю поступлений в госбюджет (64%) уплачено гостиницами - 395 млн 194 тыс. грн. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года (233 млн 693 тыс. грн) и на 32% больше аналогичного периода 2022 года (299 млн 782 тыс. грн). В довоенном 2021-м в январе-марте от гостиниц в казну поступила почти аналогичная сумма - 394 млн 576 тыс. грн.

Вдвое выросли налоговые поступления от деятельности туристических операторов - 88 млн 727 тыс грн против 44 млн 854 тыс грн за аналогичный период прошлого года. В 2021 году от туроператоров в казну государства поступило 47 млн грн.

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Кроме этого, выросли налоговые поступления и от деятельности туристических агентств - 50 млн 330 тыс. грн против 33 млн 844 тыс. грн за аналогичный период 2023 года и 46 млн 238 тыс. грн в январе-марте-2021).

На 41% в 2024 году выросла доля уплаченного налога от деятельности турбаз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило в первом квартале 36 млн 180 тыс. грн налога против 25 млн 653 тыс. грн за первые три месяца прошлого года. Однако если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то налоговые поступления упали на 70% со 119 млн 183 тыс. грн.

Зафиксирован прирост уплаченных налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов - 704 тыс. грн. против 499 тыс. грн. Хотя по сравнению с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения ниже вдвое, тогда в бюджет поступило 1 млн 535 тыс. грн.

Напомним:

Потери в секторе культуры и туризма Украины включая недополученный доход составили 19,6 млрд долларов. Это подсчеты с тех территорий, которые контролируются Украиной и были деоккупированы.

Экономическая правда