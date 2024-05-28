Япония передала Укрзализныце рельсы для восстановления и капремонта путей

"Укрзализныця" получила первую партию из 25 тыс. тонн рельсов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Передача состоялась в рамках "Программы экстренного восстановления" от Правительства Японии.

Сертификат на рельсы вручил председателю АО "Укрзализныця" Евгению Лященко Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

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Полученные рельсы Р-65 Укрзализныця будет использовать для восстановления и капитального ремонта путей 1520 мм.

"В начале полномасштабного вторжения в Мариуполе был уничтожен единственный отечественный производитель железнодорожных рельсов, поэтому они являются сейчас критической позицией для компании. Только для выполнения ремонтов мы нуждаемся ежегодно в 70-100 тыс. тонн рельсов. Кроме того, во время войны чуть ли не ежедневно железнодорожники вынуждены восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру.

Полученные рельсы планируем использовать для ремонта основных магистралей на направлениях Киев - Львов, Киев - Одесса, Киев - Ужгород, Киев - Днепр", - Лященко.

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"Сегодня от имени Правительства Японии рады передать Укрзализныце 25 тыс. тонн высококачественных рельсов японского производства. Это эквивалентно 190 км железнодорожного пути. Эти ресурсы закуплены и отправлены через JICA для укрепления устойчивости железнодорожной сети Украины, чтобы в дальнейшем способствовать восстановлению и экономическому росту благодаря увеличению потока людей и грузов", - Мацуда Кунинори

Первая партия рельсов уже прибыла и отгружена на станции Мостиска. Все же 25 тыс. тонн рельсов поступят до конца 2024 года.

Напомним:

"Укрзализныця" объявила о начале консультаций относительно начала проектирования реконструкции Львовского железнодорожного вокзала.