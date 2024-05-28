Германия передаст энергетикам новую помощь: что получит Украина 

В рамках украинско-немецкого энергетического партнерства энергетики получат три трансформатора и 16 единиц спецтехники.

Об этом сообщает Минэнерго.

Как отмечается, при координации Министерства передана новая партия помощи. Это три крупногабаритных силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники.

Часть переданного оборудования уже поступила в Украину. В частности, пополнился 4-ма грузовыми автомобилями Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором автопарк АО "Харьковоблэнерго".

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"Еще две машины получили энергетики АО „Николаевоблэнерго", одну - специалисты АО „Тернопольоблэнерго". Еще 9 автомобилей в ближайшее время получат энергетики Черкасской, Хмельницкой, Запорожской областей, также дополнительные единицы спецтехники поступят в Харьковскую и Николаевскую области", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что другое оборудование, в частности трансформаторы, сейчас на этапе доставки в Украину.

Напомним:

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С начала полномасштабного вторжения Германия передала украинским энергетикам более 1400 тонн оборудования и материалов для восстановления энергосистемы.

Экономическая правда