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Германия передаст энергетикам новую помощь: что получит Украина 

Вторник, 28 мая 2024, 16:10 - Виктор Волокита

В рамках украинско-немецкого энергетического партнерства энергетики получат три трансформатора и 16 единиц спецтехники. 

Об этом сообщает Минэнерго. 

Как отмечается, при координации Министерства передана новая партия помощи. Это три крупногабаритных силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники.

Часть переданного оборудования уже поступила в Украину. В частности, пополнился 4-ма грузовыми автомобилями Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором автопарк АО "Харьковоблэнерго". 

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"Еще две машины получили энергетики АО „Николаевоблэнерго", одну - специалисты АО „Тернопольоблэнерго". Еще 9 автомобилей в ближайшее время получат энергетики Черкасской, Хмельницкой, Запорожской областей, также дополнительные единицы спецтехники поступят в Харьковскую и Николаевскую области", - говорится в сообщении. 

В Минэнерго добавили, что другое оборудование, в частности трансформаторы, сейчас на этапе доставки в Украину. 

Напомним:

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С начала полномасштабного вторжения Германия передала украинским энергетикам более 1400 тонн оборудования и материалов для восстановления энергосистемы.

Экономическая правда

Минэнерго энергетика
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